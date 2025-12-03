پخش زنده
پانزدهمین همایش بینالمللی شبکههای هوشمند انرژی، به میزبانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مشاور عالی اجرایی رئیس دانشگاه شیراز گفت: در سالهای اخیر درباره اهمیت آینده شهرها و زیست شهری بسیار سخن گفته شده، اما آینده شهرها تنها با گفتوگو ساخته نمیشود، بلکه نیازمند اقدام عملی و برنامههای اجرایی است.
آقای عدالت همچنین تأکید کرد: اگر بتوانیم از ظرفیتهای فناوریهایی همچون هوش مصنوعی در بهینهسازی مصرف انرژی و منابع آب بهره بگیریم، گامی مؤثر در افزایش زیستپذیری شهرها برداشتهایم؛ گامی که از دل چنین رویدادهایی برمیخیزد.
رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز و دبیر علمی همایش هم گفت: این کنفرانس با هدف گسترش مرزهای دانش در حوزه شبکههای هوشمند انرژی و ایجاد بستر تعامل میان پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی در حال برگزار است.
ابراهیم فرجاه، افزود: محورهای علمی همایش شامل موضوعاتی، چون زیرساختهای اندازهگیری پیشرفته، اینترنت اشیای صنعتی، مدیریت سمت تقاضا، بازارهای مبادلات انرژی، امنیت سایبری، ساختمانهای سبز، و توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر است.
وی افزود: در مجموع، ۳۵۱ مقاله در ۱۶ حوزه تخصصی به دبیرخانه ارسال شد و با داوری ۷۰۰ داور از ایران و خارج، ۱۶۴ مقاله برای ارائه پذیرفته شد؛ که از میان آنها ۷۵ مقاله بهصورت شفاهی و ۸۹ مقاله در قالب پوستر ارائه میشود. به گفته دکتر فرجاه، از این تعداد بیشترین مقاله در حوزه انرژیهای نو و کمترین مقالات در حوزه سلامت هوشمند بوده است. همچنین ۱۰۲ مقاله انگلیسی و ۶۲ مقاله فارسی هستند.
در این همایش دو سخنران کلیدی، سه پنل تخصصی با محوریت هوشمندسازی شبکه برق ایران و نمایشگاه تخصصی صنایع پیشرو کشور در مدت دو روز برگزار میشود.
در این همایش جایزه پیشکسوت برگزیده شبکههای هوشمند انرژی به دکتر محمد حسین جاویدی دشتبیاض اهدا شد.
دکتر محمدحسین جاویدی دشتبیاض، استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد است که در صنعت برق کشور خدمات علمی، آموزشی و مدیریتی زیادی داشته است.
وی دارای دکترای مهندسی برق از دانشگاه مکگیل کانادا است و از مهمترین سوابق اجرایی وی میتوان به تجدید ساختار بازار برق ایران، طراحی و راهاندازی نهاد تنظیم بازار برق، و تأسیس کارخانجات سیمان کشور در شرکت احداث کنترل اشاره کرد.
همایش بینالمللی شبکههای هوشمند انرژی که از صبح دیروز سهشنبه ۱۱ آذرماه آغاز شده تا عصر امروز ۱۲ آذر در ساختمان شماره ۲ دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز (واقع در خیابان ملاصدرا) ادامه دارد.