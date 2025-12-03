به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، متن پیام موسی‌الرضا حاجی‌بگلو به این شرح است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۱۲ آذر، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یادآور میثاقی ملی است که مسیر اداره کشور را بر پایه مردم‌سالاری دینی، مشارکت عمومی و توزیع عادلانه اختیارات ترسیم کرده است. قانون اساسی ما با الهام از اراده ملت، اصول بنیادینی را مقرر داشته که نقش مردم را در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های محلی و ملی تضمین می‌کند. در میان این اصول، فصل هفتم قانون اساسی جایگاهی ویژه دارد؛ جایی که بر نقش شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها تأکید شده و این نهاد‌ها به‌عنوان جلوه‌ای از «اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی» معرفی شده‌اند. اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی به‌روشنی بر ضرورت تقویت شوراها، واگذاری امور محلی به مردم، و فراهم‌سازی بستر نظارت، برنامه‌ریزی و توسعه پایدار بر پایه خرد جمعی اشاره می‌کند.

شورای عالی استان‌ها به‌عنوان عالی‌ترین نهاد شورایی در کشور، بر اساس همین اصول، وظیفه دارد، برای رفع تبعیض در کشور بکوشد و نیاز‌ها و ظرفیت‌های محلی را در سطح ملی منعکس کند و با تدوین پیشنهاد‌های قانونی، سهم مؤثری در بهبود حکمرانی محلی ایفا نماید. امروز بیش از هر زمان دیگر، عمل به روح قانون اساسی—یعنی مردم‌محوری و تمرکززدایی—می‌تواند راهگشای حل بسیاری از مسائل شهری و روستایی باشد. در روز قانون اساسی، بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کنیم که تقویت شورا‌ها و اعتماد به توان مردمی، نه‌تنها یک تکلیف قانونی، بلکه ضرورتی برای توسعه متوازن و پیشرفت کشور است. امید آن داریم که با همکاری دولت، مجلس و سایر ارکان حکمرانی، زمینه‌های اجرایی شدن هرچه کامل‌تر اصول قانون اساسی درباره شورا‌ها فراهم شود.

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو؛ رئیس شورای عالی استان‌ها