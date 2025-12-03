پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شاخص آلودگی هوای بجنورد با قرار گرفتن روی عدد ۱۵۰، در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است.
با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای خراسان شمالی، شاخص آلودگی هوای بجنورد هماکنون بر روی عدد ۱۵۰ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرارگرفته است.
افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از انجام فعالیتهای طولانیمدت یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.
شاخص کیفیت هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوهای) را نشان میدهد.