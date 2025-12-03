گروهی که از سه شنبه شب در ارتفاعات دهملای شاهرود مفقود شده بودند ، با تلاش هلال احمر مکان یابی و پیدا شدند.

این گروه متشکل از پنج نفر بود که مفقودی آنها در ارتفاعات دهملای شاهرود از ساعت ۱۹:۱۵ سه شنبه به هلال احمر اعلام شد

امدادگران پایگاه هلال احمر مرکزی شاهرود به همراه عوامل آتشنشانی و نیروی انتظامی تا بامداد امروز تمام محدوده اعلام شده را جست‌و‌جو کردند ولی اثری از افراد مفقود شده و خودروی آنها پیدا نشد .

با توجه به تاریکی هوا ادامه مراحل تخصصی جست‌و‌جو به صبح موکول شد و از ساعات اولیه صبح ، جستجوها برای یافتن این گروه آغاز شد

حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت : پس از جستجوی تخصصی در بخش های مختلف اذرتفاعات ، گروه مکان یابی و هر پنج عضو این گروه در سلامت پیدا و به مکان امن منتقل شدند .