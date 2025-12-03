به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و هیئت همراه در سفر خود به شهرستان مهر از قسمت‌های مختلف بیمارستان ۳۲ تختخوابی فاطمه الزهرا شهرستان مهر بازدید و دستورات لازم را برای رفع مشکلات این بیمارستان صادر کرد.

دکتر سید بصیر هاشمی ادامه داد: امیدواریم بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی شهرستان مهر که عملیات اجرایی آن مجدد آغاز شده است، هرچه سریعتر با تامین اعتبارات مورد نیاز توسط وزارت بهداشت و درمان و سازمان برنامه و بودجه و اعتبارات شهرستانی تکمیل شود.

او افزود: مسائل و مشکلات بهداشت و درمان در خانه‌های بهداشت، مراکز جامع سلامت و بیمارستان‌های فاطمه الزهرا مهر و صدیقی گله‌دار از طریق شبکه بهداشت و درمان به دانشگاه شیراز اعلام شود تا در حوزه تامین نیرو و امکانات مورد نیاز اقدامات لازم و مورد نیاز انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: با توجه به صنعتی شدن شهرستان مهر و وجود سه پالایشگاه در این شهرستان و قرار گرفتن اتوبان، جاده و حمل نقل زیاد لازم است که در کنار این بیمارستان پایگاه اورژانس نیز راه انداری شود و پالایشگاه‌ها نیز از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود در ساخت این بیمارستان همکاری و همراهی کنند.