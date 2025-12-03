کتاب «ماجرای زاریا»، روایت مستند و تکان‌دهنده‌ای از قتل عام مسلمانان نیجریه در سال ۲۰۱۵، با ترجمه مریم افشار، در انتشارات راه‌یار منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب که پیش‌تر توسط ابراهیم موسی بر اساس شهادت‌ها و روایت‌های ۲۴ شاهد عینی تدوین و به زبان انگلیسی منتشر شده بود، اکنون با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان ایرانی با این واقعه مغفول مانده به فارسی ترجمه شده است.

قتل عام زاریا و همچنین شخصیت و نقش‌آفرینی شیخ ابراهیم زکزاکی و جنبش اسلامی نیجریه در رسانه‌ها و فضای عمومی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در جنایت سال ۲۰۱۵ میلادی، شمار زیادی از پیروان شیخ زکزاکی به شهادت رسیدند و سه تن از فرزندان او نیز جان باختند. شیخ زکزاکی نیز در همین دوره بازداشت شد و چندین سال در زندان به‌سر برد.

ترجمه فارسی «ماجرای زاریا» با این هدف صورت گرفته است که مخاطبان ایرانی ضمن آشنایی با ابعاد انسانی این فاجعه، با شخصیت و محبوبیت شیخ زکزاکی نیز بیشتر آشنا شوند؛ شخصیتی که به‌گفته محققان، در اندیشه و روحیه خود عمیقاً متأثر از امام خمینی (ره) بوده و همین ارتباط فکری، نقش مهمی در شکل‌گیری و گسترش جنبش اسلامی در نیجریه داشته است.

این کتاب می‌تواند دریچه‌ای تازه به شناخت پیوند‌های فکری میان انقلاب اسلامی ایران و جنبش‌های دینی در آفریقا بگشاید و بخش کمتر روایت‌شده از تاریخ معاصر مسلمانان را در برابر مخاطب فارسی‌زبان قرار دهد.