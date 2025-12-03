رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال پس از یک ماه وقفه، از فردا و با برگزاری دیدار‌های هفته دهم از سر گرفته می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پایان کار تیم ملی سه نفره در بازی‌های کشور‌های اسلامی و همچنین بسته شدن پرونده تیم ملی در پنجره نخست انتخابی جام جهانی و بازگشت این تیم به کشور، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور پس از یک ماه وقفه با برگزاری دیدار‌های هفته دهم از سر گرفته می‌شود.

البته از آنجا که تیم ملی سه شنبه (۱۱ آذر) به کشور بازگشت و ملی پوشان استقلال فرصتی برای همراهی این تیم نداشتند، دیدار این هفته این تیم برابر طبیعت با تاخیر یک هفته‌ای در ۲۰ آذر برگزار می‌شود، اما سایر دیدار‌های هفته دهم پنجشنبه (۱۳ آذر) برگزار خواهد شد.

در نخستین دیدار این هفته از مسابقات دو تیم ته جدولی مهگل و رعد پدافند رو در روی هم قرار می‌گیرند. دو تیم در این دیدار درپی سومین برد این فصل خود هستند تا به واسطه ۲ امتیاز آن بتوانند اوضاع خود را در جدول سروسامان دهند.

در سالن ۱۷ شهریور آبادان، تیم نفت میزبان ماهشهری‌ها خواهد بود. جدا از برد و باخت و اهدافی که دو تیم برای کسب بهترین نتیجه از این بازی دارند، تقابل جنوبی‌ها می‌تواند دیدنی باشد.

تیم پاس که بعد از برگزاری دیدار معوقه مقابل پایش پارت، خود را تا رده هشتم بالا کشید، برای حفظ این جایگاه باید پنجشنبه برابر تماشاگران گرگانی به میدان برود. شهرداری گرگان در شرایطی از این تیم میزبانی می‌کند که با یک بازی کمتر نسبت به دیگر تیم‌ها (دیدار این تیم برابر پترونوین از هفته نهم ۲۰ آذر برگزار می‌شود) در رده سوم قرار دارد و مترصد موقعیت برای ارتقا از این جایگاه است.

نفت زاگرس هم که در تعقیب سه تیم بالای جدول است فردا در اصفهان با گلنور رقابت خواهد داشت.

در این هفته از مسابقات، دیدار دو تیم کاله و پایش پارت شاهرود برگزار نمی‌شود.

برنامه دیدار‌های هفته دهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه ۱۳ آذر

مهگل البرز - رعد پدافند هوایی اصفهان (ساعت ۱۵ - مجموعه ورزشی انقلاب کرج)

پالایش نفت آبادان - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

شهرداری گرگان - پاس کردستان (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن امام خمینی گرگان)

گلنور اصفهان - نفت زاگرس جنوبی جهرم (ساعت ۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)