به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد عظیمی‌نیا با اشاره به صرفه‌جویی ۱۱۲ میلیارد ریالی مصرف سالانه آب اظهار کرد: همسو با مدیریت بهینه منابع آبی و جلوگیری از هدررفت این سرمایه حیاتی، کارشناسان واحد‌های فنی و عملیاتی شرکت، با اجرای طرحی نوآورانه موفق شدند پس از ۱۲ سال، آب خروجی از واحد هیدروژن ۳ (۳ V-۸۰۴) را به‌صورت کامل به چرخه مصرف بازگردانند.

وی با بیان اینکه این جریان آب با ظرفیت بیش از ۹ هزار کیلوگرم در ساعت معادل ۲۱۶ مترمکعب در روز، پیش‌تر به دلیل نقص در طراحی واحد هیدروژن ۳ و ماهیت اسیدی آن به زمین تخلیه می‌شد، ادامه داد: هم‌اکنون با انجام اقدام‌های اصلاحی، بازنگری‌های فنی و استفاده از ظرفیت مازاد ظرف هوازدای مستقر در واحد هیدروژن ۱ دوباره در فرآیند‌های تولید استفاده می‌شود.

رئیس مهندسی پالایش واحد‌های آیزوماکس و هیدروژن شرکت پالایش نفت تهران افزود: کارشناسان این بخش با بهبود شرایط طراحی و افزایش تزریق بخار به ظرف هوازدا (DA-۸۰۱) و تثبیت PH آب در محدوده استاندارد ۸ تا ۹، موفق شدند دریافت آب مازاد ۳ V-۸۰۴ خروجی از واحد هیدروژن ۳ را کامل کنند و به بیش از ۱۸ هزار کیلوگرم در ساعت برسانند.

عظیمی‌نیا ادامه داد: با بررسی دقیق آنالیز آب و تأیید اداره بازرسی فنی و تطابق با API R-۹۳۲-B، مازاد آب تولیدی پس از هوازدایی، برای انحلال نمک‌های خروجی حاصل از واکنش در رآکتور‌های واحد آیزوماکس جنوبی به کولر‌های هوایی (E-۴۳۴) تزریق شد.

وی با بیان اینکه این اقدام هوشمندانه از هدررفت آب جلوگیری کرده است و بدین ترتیب آب مازاد که پیش‌تر به زمین تخلیه و بلااستفاده بود اکنون به شکلی پایدار در مدار مصرف واحد‌های فرآیندی و چرخه تولید شرکت جریان دارد، تصریح کرد: اجرای این طرح در شرایط کنونی کشور که با بحران کم‌آبی و خشکسالی روبه‌رو است، گامی ارزشمند همسو با تحقق سیاست‌های کاهش مصرف آب، حفظ محیط‌زیست و بهره‌وری حداکثری از منابع به‌شمار می‌رود.