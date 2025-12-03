به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: در این کارگاه، بیش از ۱۰۰ زنبوردار و تولیدکننده از ۱۵ استان کشور حضور داشتند.

همت علی انصاری افزود: زنبورداران نمونه کشور در این دوره طی دو روز و ۲۰ ساعت کلاس، جدید‌ترین فنون و متد زنبورداری روز دنیا را در مواجهه با تغییرات اقلیمی و بحران‌های امروز کشور نظیر خشکسالی، ریزگردها، نوسان دما و بیماری‌های زنبورعسل آموختند.