به بهانه سالروز وفاتام البنین (س)؛
۷۵۸ مادر شهید در کهگیلویه و بویراحمد در قید حیات
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷۵۸ مادر شهید ۶۳۲ همسر شهید در قید حیات هستند که سالروز وفاتام البنین (س) فرصت مناسبی برای تجلیل از آنها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در تقویم رسمی کشور، روز ۱۳ جمادیالثانی، روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گرفته و علت این نامگذاری این است که سالروز وفات خانم «ام البنین» همسر اولین شهید محراب حضرت امیرالمومنین (ع) و مادر چهار شهید کربلا یعنی علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) و سه برادر او عبدالله، جعفر و عثمان که در رکاب امام حسین (ع) به شهادت رسیدهاند است.
مادران و همسران شهدا ادامه دهنده راه نورانی زنان بزرگ تاریخ اسلام هستند که در روزهای سخت جنگ، فرزندان و همسران خود را با عشق و ایمان، راهی میدان نبرد کردند و سالها پس از شهادت آنان نیز با عزت و وقار، پرچم شهدا را برافراشته نگاه داشتند و امروز این پرچم در استان کهگیلویه و بویراحمد در دست ۷۵۸ همسر و ۶۳۲ همسر شهید در قید حیات است.
شهدا از بدو تولد در دامان مادرانی رشد میکنند که خود گنجینه و تجسم صبر و استقامت بوده و با الهام از عشق به وطن، عزیزترینهای خود را در راه دفاع از میهن فدا میکنند و یادشان همواره در تاریخ این سرزمین جاودان میماند.
مادران و همسرانی که به دست خود شیرمردان را راهی جبههها کردند تا با گذشتن از عزیزترین دارایی خود به ایمان و باورهایشان تجسمی عینی ببخشند و درس ایثار و فداکاری را در کنار عزیزانشان مشق کنند.
مادران و همسران ثابت قدم شهدا، خود مظهر مقاومت شدند تا برای نسلهای بعدی چراغی پرفروغ و روشنی بخش مسیر آیندگان باشند و امروز نیز مادران و همسران در مکتب عشق و شهادت همچنان سرباز تربیت میکنند و خوب میدانند که عرصه جهاد و شهادت همچنان نیازمند زنانی آگاه و فهیم است تا با تربیت فرزندانی شجاع و غیور، خاک مقدس وطن را از دست درازی دشمنان این مرز و بوم در امان نگاه دارند.
مادران و همسران شهدا آیینههای زلال صبرِ جوشیده از دل ایمان
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با ارزشمند خواندن صبوری و استقامت مادران و همسران شهدا و نقش مهم خانواده ها در تربیت فرزندانی صالح و ولایی گفت: به یقین تحویل چنین فرزندانی به جامعه نشان از شایستگی و حمایت مادرانی است که شهدا را در دامان خود پرورانده اند.
بهرامی با بیان اینکه شهدا مایه افتخار خانواده های خود و کل جامعه هستند، افزود: نقش همسران شهدا به عنوان ادامه دهنده روش و اصول تربیتی مادران و پشتیبانی از همسران شهیدشان، بسیار پررنگ، قابل قدردانی و تجلیل است.
وی تاکید کرد: توجه به ایثار و فداکاری بی بدیل و بی نظیر مادران و همسران شهدا، بار مسئولیت خدمتگزاران و آحاد مردم جامعه را سنگینتر می کند تا با الگو قرار دادن این جامعه فهیم و ایثارگر که از باارزش ترین و شیرینترین ثمره زندگی خود برای اقتدار و استقلال کشور گذشتند، به وظایف خود در هر سنگری که هستند به نحو احسن در قبال آرمان های شهدا عمل کنند.
بهرامی با بیان اینکه امروز نیز در جبهههای مختلف جنگ قرار داریم و تنها شیوه تهاجم دشمنان تغییر یافته است، تصریح کرد: اگر هر کدام از ما با نیت شهدا عمل کنیم به اقتدار، عزت و پیروزی کشور منجر خواهد شد.
وی خانواده های شهدا را از ارزشمندترین گنجینه و دیدار با آنها را بزرگترین رزق ها دانست و گفت: این انقلاب و استمرار آن حاصل خون شهدا و جانفشانی های آنان در راه آرمانهایشان است.