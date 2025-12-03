رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مراسمی با حضور نسل جوان و خانواده‌های شهدا به روایت خاطرات خود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسمی به یاد ۶۰ شهید گردان ۱۰۹ قمر بنی هاشم با حضور رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و بسیجیان عضو این گردان در شهرستان آباده برگزار شد.

روایتگری و خاطره گویی رزمندگان و نمایش صحنه‌ای با موضوع پس از جنگ از برنامه‌های این مراسم بود.

گردان ۱۰۹ قمربنی هاشم آباده از گردان‌های خط شکن در دوران دفاع مقدس بود که رزمندگان عضو این گردان از حماسه آفرینان هشت سال دفاع مقدس بودند، هم اکنون هم به عنوان بسیجیان عضو این گردان در صحنه‌های مختلف و بخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خوش درخشیدند.