تولید ۲ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان فرش دستباف به همت بانوان هنرمند سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته‌امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۵۵ تخته فرش دستباف توسط هنرمندان و مددجویان زیرپوشش این نهاد در استان تولید شده است.

عرب افزود: بیش از دو هزار بافنده در هزار و ۱۸۷ کارگاه فرش بافی با حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان فعال است.

وی با اشاره به تنوع نقوش این تولیدات افزود: ریزماهی، ترنج، سراسری، خشتی، مُحرمات، گل‌فرنگ، سعدی، نائین، گل‌مرغ و بوته‌جقه از جمله نقش‌هایی است که توسط بافندگان این نهاد تولید و روانه بازار شده است.

عرب ویژگی‌های فرش‌های تولیدی را استفاده از مواد اولیه مرغوب و یکنواخت، رعایت کامل اصول فنی بافت، هماهنگی طرح و رنگ با سلیقه بازار، و شناسنامه‌دار بودن تمامی تولیدات عنوان کرد.

مدیرکل کمیته‌امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: نظارت بر روند بافت، تأمین مواد اولیه، آموزش‌های دوره‌ای و بازاریابی فروش فرش توسط کارشناسان فنی این نهاد انجام می‌شود.

عرب افزود: بخش قابل توجهی از بافندگان را زنان مددجو و سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که از حمایت‌های آموزشی و تجهیزاتی کمیته‌امداد برخوردار هستند.

وی تأکید کرد: دوره‌های آموزش مقدماتی و تکمیلی بر اساس نیاز هنرجویان برگزار می‌شود و از استادان مجرب استفاده شده تا مهارت‌های فنی و نیاز‌های روز بازار به بهترین شکل به بافندگان منتقل شود.