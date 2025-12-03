به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۲۰ تیم شرکت کننده در رقابت‌های لیگ حرفه‌ای دسته یک، با برگزاری دیدار‌هایشان در هفته چهارم، رقابت خود در این فصل را پیگیری کردند.

نتیجه ۱۰ دیدار برگزار شده در این هفته با برتری تیم‌های کاروان بسکتبال قشم، نبوغ اراک، گلنور شهر قدس، نفت و گاز گچساران، نیروی زمینی ارتش (گروه الف) و همچنین مولتی کافه مشهد، کاله تهران، عقاب تهران، نفت تهرانسر و مس رفسنجان (گروه ب) همراه بود.

نتیجه ۱۰ دیدار برگزار شده در هفته چهارم لیگ حرفه‌ای دسته یک بسکتبال به این شرح است:

گروه الف

کاوان بسکتبال قشم ۸۷ - مقاومت شهرداری تبریز ۶۷

هیرکان رشت ۵۱ - نبوغ اراک ۵۸

گلنور شهر قدس ۷۰ - محکم کار اصفهان ۷۱

اروند سیرجان ۶۲ - نفت و گاز گچساران ۷۰

مهرپارسا کرج ۵۴ - نیروزمینی ارتش ۷۰

گروه ب

مولتی کافه مشهد ۷۴ - قهرمانان جاوید زنجان ۶۳

آنامیس میناب ۶۱ - کاله تهران ۷۱

عقاب تهران ۷۸ - نفت امیدیه ۷۳

گل‌گهر سیرجان ۵۳- نفت تهرانسر ۶۹

مس رفسنجان ۶۷ - گاز تهران ۶۵