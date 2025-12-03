مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم، عبور از کانال موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج را مسیر امن تحصیل دانست و گفت: اگر دانشجو دانشگاه محصل تحصیل را بر اساس لیست دانشگاه‌های مجاز وزارت علوم انتخاب کند، مدرکش پس از بازگشت و فراغت از تحصیل، در نظام آموزش عالی ایران «قابل ارزشیابی» و رسمی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالحمید علیزاده، با تاکید بر اینکه ما مهاجرت تحصیلی به معنای فراهم کردن مسیری برای خروج متقاضی از کشور نداریم، بلکه آنچه مدنظر ماست، استفاده از ظرفیت جهانی برای تکمیل زنجیره نخبگانی است، اظهار کرد: در چرخه دانش، سهم هر کشور در تولید علم و دانش، با عنایت به ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، مشخص است و شما اگر به عنوان یک مدیر آموزش عالی به دنبال تکمیل چرخه نخبگانی هستید باید در صدد بهره‌مندی از طرفیت‌های جهانی باشد. شاید بهترین راهنما و قولی که می‌توان به آن استناد کرد، فرمایش رسول مکرم اسلام (ص) باشد که می‌فرمایند: «دانش را فراگیرید، هرچند در چین باشد.» در فرمایش حضرت علی نیز آمده است: «حکمت را بیاموزید هرچند از اهل نفاق باشد.»

وی در ادامه تصریح کرد: هدف و ماموریت ما در کارگروه نظارت بر تاسیس و فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج فراهم کردن بستری برای کسب دانش جهانی برای استفاده آن از در داخل کشور است. هنگامی که این بستر بر مجرای قانونی آن قرار گیرد، سرمایه‌ای برای اینده کشور خواهد بود. چرا که شاخص‌های اعزام دانشجو بر پایه نیاز‌های آتی متقاضی و کشور طراحی شده است. اما اگر بر مجرایی غیرقانونی پایه‌ریزی شود، منافع کوتاه مدت و غیرواقعی مدنظر قرار می‌گیرد.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: نکته کلیدی این است مسیر مهاجرت تحصیلی، تنها زمانی امن و قانونی است که صرفا از طریق «موسسات مجاز اعزام دانشجو» و تحت نظارت مستقیم سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و کارگروه نظارت انجام شود. این موسسات، چون دارای مجوز رسمی هستند، تمامی مراحل از پذیرش تحصیلی گرفته تا ویزا و ثبت‌نام دانشگاه را به شیوه‌ای کاملاً شفاف و استاندارد پیش می‌برند و جای نگرانی باقی نمی‌گذارند.

رئیس کارگروه نظارت بر تاسیس و فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور افزود: در مسیر پذیرش از دانشگاه‌های خارجی، نهاد اصلی و قانونی ایران برای نظارت و سامان‌دهی، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم است. هدف ما ایجاد نظم، شفافیت و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی یا آموزشی برای فرزندان این سرزمین است. ما مستقیماً بر روند تحصیل در خارج، ارزشیابی مدارک و از همه مهم‌تر «تعیین صلاحیت موسسات مهاجرتی» نظارت داریم.

علیزاده در پاسخ به این سوال که یکی از چالش‌های بزرگ دانشجویان، بی‌اعتبار شدن مدرکشان پس از بازگشت به ایران است، دانشجو از کجا بداند دانشگاهی که می‌رود، معتبر است، گفت: این یکی از اساسی‌ترین وظایف ماست. اداره‌کل دانش آموختگان به طور مداوم فهرست رسمی دانشگاه‌ها و موسسات معتبر خارجی را تهیه و منتشر می‌کند و اداره‌کل بورس و اعزام دانشجویان نیز این فهرست را به متقاضیان اطلاع‌رسانی می‌کند. این فهرست، تنها مرجع رسمی برای متقاضیان است. سازمان امور دانشجویان با بررسی دقیق رتبه‌های جهانی و استاندارد‌های آموزشی، این لیست را به‌روزرسانی می‌کند. اگر دانشجو دانشگاهش را بر اساس این لیست انتخاب کند، مدرکش پس از بازگشت و فراغت از تحصیل، در نظام آموزش عالی ایران «قابل ارزشیابی» و رسمی خواهد بود.

این مقام مسئول در خصوص مدت زمان تایید مدارک تحصیلی دانشجویانی که در دانشگاه‌های خارجی تحصیل کردند نیز اظهار کرد: اگر طبق اصول، پیش رفته باشند، مشکلی نیست. پس از پایان تحصیل، مدارک دانش‌آموختگان باید توسط سازمان بررسی و تایید شود تا بتوانند در ایران استخدام شوند یا ادامه تحصیل دهند. در این مرحله، ما سطح دانشگاه، صحت مدارک صادر شده و تطبیق رشته با استاندارد‌های وزارت علوم را بررسی می‌کنیم. وقتی دانشجو از طریق موسسات مجاز اقدام کرده باشد، چون این موسسات موظفند فقط از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم پذیرش بگیرند، دغدغه اعتبار مدرک نزدیک به صفر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که مردم چطور می‌توانند به یک موسسه اعتماد کنند، تاکید کرد: اداره کل بورس و امور دانشجویان سازمان امور دانشجویان «تنها مرجع» صدور مجوز فعالیت موسسات مهاجرتی تحصیلی است. هر موسسه‌ای بخواهد خدمات اعزام انجام دهد، باید مجوز ما را داشته باشد. فرایند صدور مجوز هم با دقت بسیار بالا انجام می‌شود. پرونده موسسه در کارگروهی با حضور نمایندگان ۶ وزارتخانه شامل وزارت خارجه، اطلاعات، فرهنگ، دادگستری، علوم و بهداشت بررسی می‌شود. سوابق، توان کارشناسی و تفاهم نامه‌های خارجی بررسی می‌شود و تنها در صورت تایید این کارگروه، نام موسسه در فهرست مجاز منتشر می‌شود.

رئیس کارگروه نظارت بر تاسیس و فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور در خصوص فاکتور‌های مهم برای انتخاب موسسه به منظور اعزام دانشجو به خارج نیز تاکید کرذ: برای یک انتخاب مطمئن و قانونی، چند نکته حیاتی وجود دارد، بر این اساس حتماً از طریق سایت سازمان چک کنند که موسسه اسمش در لیست مجاز باشد. موسسات بدون مجوز حق فعالیت ندارند و کار با آنها خطرناک است. در مرحله دیگر هر موسسه فقط برای کشور‌های خاصی مجوز دارد. بررسی کنند که موسسه مجوز اعزام به کشور مد نظر شما (مثلاً ایتالیا یا روسیه) را داشته باشد. در مرحله سوم تمام هزینه‌ها باید طبق تعرفه رسمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشد و دریافت مبالغ اضافی و غیرشفاف ممنوع است.

علیزاده با بیان اینکه مهاجرت تحصیلی اگر از مسیر درست و قانونی طی شود، قطعاً می‌تواند نتایج مطلوب و مسیری هموار را برای دانشجویان ما رقم بزند، افزود: به عنوان مسئول این حوزه، تأکید می‌کنم که اقدام از طریق موسسات مجاز، فقط یک انتخاب اداری نیست؛ بلکه تضمین‌کننده امنیت شما و اعتبار مدارک تحصیلی‌تان است و آرامش خاطر را در تمام این مسیر به همراه می‌آورد.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان در پایان خاطرنشان کرد: توصیه اکید من به همه متقاضیان این است که پیش از هر اقدامی، حتماً و حتماً مجوز رسمی موسسه را در سایت سازمان امور دانشجویان بررسی کنند. باور کنند همین بررسی ساده، دقیقاً همان خط باریک تفاوت میان یک «مسیر امن» و موفقیت‌آمیز با یک «مسیر پرخطر» و پرچالش است.