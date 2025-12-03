پیش‌بینی افزایش سرعت باد و تلاطم دریا

هواشناسی بوشهر پیش‌بینی کرد: از روز چهارشنبه با وزش باد‌های شمالی، سواحل و فراساحل استان مواج و متلاطم خواهد بود.