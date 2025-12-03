پیشبینی افزایش سرعت باد و تلاطم دریا
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: از روز چهارشنبه با وزش بادهای شمالی، سواحل و فراساحل استان مواج و متلاطم خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، امروز وضعیت جوی و دریایی بهنسبت آرامی برای استان مورد انتظار است.
علیرضا بهادری افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با افزایش سرعت وزش باد روی دریا، سواحل شمالی و مرکزی استان متلاطم پیش بینی میشود و در این مدت بارش خفیف باران روی دریا و در برخی نقاط شمالی استان دور از انتظار نیست.
وی از صدور هشدار سطح زرد خبر داد و اضافه کرد: سرعت وزش باد متوسط تا بهنسبت شدید شمال غربی به بیشاز ۴۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا به ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی بوشهر جهت وزش باد را متغیر، بیشتر شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
بهادری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ۰۰:۲۰ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۶:۰۰، جزر دوم ساعت ۱۰:۳۵ و مد دوم ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه خواهد بود.