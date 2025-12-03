پخش زنده
۲۰ کیلومتر عملیات روشنایی در محورهای شهرستان امیدیه انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: با هدف افزایش ایمنی تردد، عملیات اجرایی روشنایی در ۲۰ کیلومتر از محوهای شهرستان امیدیه انجام میشود.
محمد جولا نژاد با اشاره به اینکه این طرح با مشارکت شرکت بهره برداری از نفت و گاز آغاجاری و اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان انجام میشود، ادامه داد: این طرح روشنایی تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
وی همچنین از تفاهم نامه همکاری میان فرمانداری امیدیه، شرکت نفت و گاز آغاجاری و اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان خبر داد و خاطر نشان کرد:براساس این تفاهم نامه محورهای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان امیدیه بهسازی میشوند و شاهد افزایش ایمنی در محورهای این شهرستان خواهیم بود.