رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای زنجانرود از پیشرفت عملیات عمرانی در محور روستایی چرلانقوش خبر داد و گفت: این طرح شامل اجرای ۸.۲ کیلومتر از مسیر با اعتبار ۷ میلیارد تومان است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای زنجانرود با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نگهداری و بهسازی راه‌های روستایی، گفت: عملیات بهسازی محور روستایی چرلانقوش به طول ۸.۲ کیلومتر ادامه دارد و برای این طرح تاکنون بیش از ۷ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های ایمن‌سازی در راه‌های زنجانرود خبر داد و افزود: نصب چراغ چشمک‌زن به‌منظور ارتقای ایمنی تردد در سه‌راهی سرچم انجام شده و تعمیرات گاردریل‌ها نیز به‌صورت مستمر ادامه دارد.

نجفی گفت: محور روستایی دره‌لیک با استفاده از تراشه آسفالت تسطیح و قیرپاشی شده و در طرح تکمیل رمپ و لوپ ماه‌نشان نیز هم‌اکنون در مرحله تکمیل اجرای بیس هستیم که پس از پایان این مرحله آسفالت‌ریزی انجام خواهد شد.

وی از آغاز اجرای عملیات بنایی آبرو روستای کهاب و اجرای عملیات لکه‌گیری راه‌های روستایی در محور‌های اسفناج–تلخاب–قره‌آقاج، حصار–مهرآباد–نیک‌پی و قره‌بوته–انجمن خبر داد و افزود: این اقدامات علاوه بر محور‌های ترانزیتی و آزادراه انجام شده و نقش مهمی در افزایش کیفیت و ایمنی مسیر‌ها دارد.

رئیس اداره راهداری زنجانرود در پایان تأکید کرد: طرحهای عمرانی و ایمن‌سازی در روستا‌های منطقه با هدف ارتقای سطح خدمت‌رسانی و تسهیل تردد اهالی با سرعت در حال اجراست.