به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت : سامانه بارشی نسبتا ضعیف سبب رگبار پراکنده و رعدوبرق و وزش باد متوسط در اغلب نقاط استان بویژه در مناطق شمالی، شمالِ شرقی و شرقی و جنوبی استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود : طی فردا وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در سواحل و مناطق جنوبی و ارتفاعات استان دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس تا اوایل روز جمعه مواج خواهد بود.

وی گفت : همچنین طی روز جمعه احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات و مناطق شمالی و شرقی وجود دارد.

در شبانه روز گذشته بهبهان با دمای ۳۰ و دهدز با دمای ۹.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۴ و کمینه دمای ۱۶.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.