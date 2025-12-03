پخش زنده
بیش از ۵۰ درصد از طرحهای آبیاری تحت فشار در آذربایجانغربی به بهره برداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۱ هزار و ۵۰۰ هکتار آبیاری تحت فشار در استان در دست اجراست، گفت: تاکنون بیش از ۵۰ درصد این طرحها به بهره برداری رسیده و یا در حال آماده شدن برای بهره برداری است و امیدواریم تا بهار سال آینده مابقی طرحها نیز به بهرهبرداری برسد.
محمدرضا اصغری افزود: همچنین بیش از دو هزارهکتار سایت گلخانهای درآذربایجانغربی راه اندازی شده است.
اصغری، با اشاره به این که در قالب طرح حمایت از سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی استان، بستههای سرمایه گذاری برای ارائه به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی آماده شده است، اظهارکرد: در این زمینه ۷۰ طرح کلان سرمایه گذاری به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان آماده شده که تا به حال از این تعداد طرح، طرحهایی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کلنگ زنی شده و در دست اجراست.
وی، با بیان اینکه برنامههای بخش کشاورزی استان بر مبنای افزایش تاب آوری به کم آبی متمرکزشده است، گفت: در این راستا برنامههایی ازجمله توسعه گلخانهها و تولید در محیطهای کنترل شده، هوشمندسازی کشاورزی، استفاده از آبیاریهای زیرسطحی و آبیاریهای نوین، انتقال آب با لوله و سایر سیستمها و سامانههایی که بتواند مصرف آب را کاهش دهد، در اولویت قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین و دانش بنیان را مهمترین هدف جهادکشاورزی آذربایجانغربی عنوان کرد و افزود: افزایش راندمان و بازدهی تولید و ارتقا کیفیت و تاب آوری محصولات و واحدهای تولیدی در مقابله با کم آبی و تنشهای محیطی از جمله مهمترین نتایج این موضوع است.