پخش زنده
امروز: -
خدائیان در نشست شورای اداری میبد ، بر ضرورت واگذاری امور و تقویت نقش بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، ذبیحالله خدائیان در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد در نشست شورای اداری و جمعی از تولیدکنندگان و کارفرمایان شهرستان میبد، که در سالن دادگستری میبد برگزار شد، با اشاره به روند جهانی کاهش تصدیگری دولتها گفت: امروز در دنیا نقش دولتها در اداره بنگاهها رو به کاهش است و باید با واگذاری کارخانههای دولتی و شبهدولتی، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی را از طریق توانمندسازی، ارائه تسهیلات، آموزش و تأمین زمین مناسب فراهم کنیم.
این نشست فرصت بیان دغدغههای تولیدکنندگان و فعالان صنعتی درباره موانع تولید، صادرات، بازار محصولات و مشکلات مربوط به تسهیلات را فراهم کرد.
خدائیان با اشاره به مشکلات مطرحشده از سوی صنعتگران در حوزه شهرکهای صنعتی، فولاد میبد و اسناد واگذاری اراضی افزود: مقرر شد پس از این سفر، کارگروهی با مسئولیت بازرسی استان یزد و عضویت مدیران کل صمت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود و با حضور در شهرستانها، مصوبات و مشکلات مطرحشده را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه بخشی از مسائل در استان یزد قابل حل است و برخی نیازمند پیگیری در تهران است، اظهار کرد: تسهیلات موردنیاز تولیدکنندگان، همچنین موضوعات مرتبط با صادرات و مشکلات آب، برق و گاز در استان قابل رسیدگی و رفع است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر کاربردی بودن این سفرها، گفت: در این بازدیدها، کمبودهای فیزیکی، اداری و قضایی دستگاه قضا بررسی میشود تا مشکلات موجود رفع شود.
وی افزود: مسائلی مانند کاهش اطاله دادرسی، کمبود نیروی انسانی و برخی مشکلات دستگاههای اجرایی نیز در دستور پیگیری قرار دارد تا از طریق دولت برطرف شود.
خدائیان در ابتدای ورود به شهرستان میبد با حضور در گلزار شهدا، به مقام والای شهیدان ادای احترام کرد و سپس با خانواده شهیدان ملک و محمدحسن فلاح دیدار کرد..
وی در این دیدار با ابلاغ سلام رئیس قوه قضاییه گفت: شهادت مدال افتخاری است که تنها نصیب افراد شایسته میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در چهل و هفتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز چهارشنبه ۱۲ آذر در سفری غیررسمی به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان یزد شد.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در سفر به استان یزد، نشستهایی در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان خواهند داشت. نشست با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به یزد، از جمله برنامههای رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.
همچنین در این سفر، معاونان و روسای ارشد قوه قضائیه در سفر به شهرستانهای استان یزد، از نزدیک و به صورت حضوری، مسایل و مشکلات قضایی استان یزد را پیگیری خواهند کرد.