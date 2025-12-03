پخش زنده
سویه آنفلوآنزای در گردش، قدرت سرایت پذیری بالایی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بنا بر آمار مقایسهای ماهیانه استان، در آذر ماه تعداد مراجعان سرپایی به مراکز درمانی بین ۱۵ تا ۲۰ در صد بیشتر از ماه گذشته است.
پژمان عقدک با تشریح آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزا در اصفهان و ابتلای بیشتر بیماران زمینهای افزود: بیماران عفونت تنفسی فوقانی، بیماران زمینهای مانند آسم، برونشیت مزمن، بیماریهای قلبی-عروقی و نارسایی تنفسی درگیری بیشتری درمقایسه با دیگر افراد دارند.
وی با بیان اینکه در بیمارستان امام حسین اصفهان شاهد روند افزایشی کودکان بودهایم، گفت: کودکان زیر پنج سال به ویژه بیماران زمینهای آسم و آلرژیهم درمقایسه با بقیه کودکان بیشتر مبتلا شدهاند.
وی به افزایش ابتلا سالمندان بالای ۶۰ سال در استان افزود: در جمعیت بزرگسال حدود۳۷ درصد مبتلا به آنفلوانزا هستند و پیش بینی میشود، بیماری آنفلوانزا که از آبان ماه آغاز شده است، حداقل تا آخر دیماه ادامه پیدا کند.
وی توصیه کرد: افراد با رعایتکردن فاصله از ابتلای بیشتر این بیماری جلوگیری کنند و اشخاصی که مبتلا یا مشکوک به ابتلا هستند، بهتر است از خانه خارج نشده، از ماسک استفاده کنند و شستشوی مرتب و مکرر دستها با آب و صابون و ضد عفونی کردن دستها با الکل بالای ۷۰ درجه از دیگر مواردی است که لازم است اجرا شود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: افراد سالمند، کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار و کسانی که بیماریهای مزمن مثل بیماریهای قلبی کلیوی و بیماری متابولیک دارند، بهتر است که بیشتر مراقبت کنند.
وی گفت: نوشیدن آب و مایعات، میوه و استفاده از سبزیجات که به ارتقای سطح ایمنی بدن و جلوگیری از عوارض ناشی از آنفلوانزا و حتی آلودگی هوا است، کمک میکند.