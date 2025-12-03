به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛زینالی، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان شاهیندژ، از عملکرد موفق شبکه تعاون روستایی این شهرستان در تامین و توزیع کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد و اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف ستاد تنظیم بازار و تامین مایحتاج ضروری مردم، به ویژه ساکنین مناطق روستایی و شهری، بیش از ۱۹۰ تن انواع کالا جذب و توزیع شده است.

وی افزود: اقلام تامین شده شامل مرغ، برنج، گوشت گرم و منجمد، چای، خرما، شکر، روغن و سایر اقلام پرمصرف بوده که با همکاری و تلاش تعاونی‌های روستایی و فروشگاه‌های مصرف، برابر دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد تنظیم بازار شهرستان و تحت نظارت دقیق بازرسان، در مناطق مختلف شهری و روستایی توزیع شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی شاهیندژ، با تاکید بر نقش کلیدی شبکه تعاون روستایی در ایجاد ثبات در بازار و دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز، خاطرنشان کرد: این اقدام در جهت حمایت از اقشار مختلف جامعه و کنترل نوسانات قیمتی صورت پذیرفته است.