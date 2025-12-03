در نشست مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با مسئولان شهرستان اشتهارد، بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی واگذار شده به شهروندان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در نشستی مشترک میان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و مسئولان شهرستان اشتهارد، روند تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی این شهر مورد بررسی قرار گرفت.

علی نبیان، مدیرعامل سازمان، با اشاره به طولانی شدن فرآیند انتقال اسناد، تأکید کرد که این موضوع باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن سامان‌دهی شود.

او گفت: اراضی‌ای که سال‌ها پیش توسط شهرداری به شهروندان واگذار شده، نباید بیش از این بدون سند قطعی باقی بماند.

نبیان اعلام کرد: سازمان ملی زمین و مسکن از تمام ظرفیت‌های کارشناسی و قانونی برای تسریع کار استفاده خواهد کرد.

وی همکاری مدیریت شهری و دستگاه‌های محلی را عامل اصلی پیشبرد این فرآیند عنوان کرد.

به گفته وی، تعیین تکلیف این قطعات می‌تواند بسیاری از مشکلات شهری و حقوقی مردم را برطرف کند.

این اقدام همچنین زمینه بهبود توسعه شهری و جذب سرمایه‌گذاران را فراهم خواهد کرد.

مسئولان محلی نیز در این نشست بر آمادگی خود برای همراهی کامل با این فرآیند تأکید کردند.