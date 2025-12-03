پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به حجم کاری زیاد در دستگاه قضایی، گفت: تنها با ۳۰ درصد ساختار سازمانی خود در حال خدمت به مردم و رسیدگی به پروندههای ارجاعی هستیم و این مشکل نیز در تمام زیرمجموعههای قوه قضائیه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس مسجدی در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان یزد، در شهرستان مهریز حضور یافت و با شرکت در جلسهای مشترک با قضات این شهرستان گفت: مشکل کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات و پرداختیها در تمامی بخشهای قوه قضاییه وجود دارد و البته برای رفع آن پیگیری و تلاش بسیار شده و اقدامات خوبی نیز در این خصوص انجام شده و یا در حال انجام است.
وی افزود: در تمام جلسات شورای عالی قضایی به مشکلات زیرمجموعههای دستگاه قضا اشاره میشود و رفع آن همواره مورد تأکید رئیس قوه قضاییه است، اما شرایط امروز کشور و دولت به گونهای است که رفع کامل این مشکلات و تحقق خواستهها با دشواری مواجه است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: برای رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در مجموعه قوه قضاییه با تلاش و رایزنی بسیار مجوز جذب شش هزار نیرو گرفته شده که با تزریق این افراد به مجموعه قوه بخشی از مشکلات موجود در این بخش برطرف خواهد شد.
وی همچنین افزود: با وجود تمامی کمبودها و محدودیتها شاهد بودیم که طبق ارزیابی اخیر صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه در پیشرفت و تحقق برنامه هفتم توسعه موفق به کسب رتبه نخست شد و این موفقیت نتیجه زحمات و تلاشهای تمامی همکاران در بخشهای مختلف قوه قضاییه است و جای تقدیر و تشکر دارد.
مسجدی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اجرای عدالت و موضوع قضاوت بسیار مهم از رسالت انبیای الهی بوده است، تصریح کرد: مایه افتخار است که در جایگاهی حساس و در موضوع عدالت در حال انجام وظیفه هستیم، اما بار اصلی این مسئولیت بر دوش همکاران عزیزی است که در مواجهه مستقیم با مردم و مراجعین قرار دارند.
مسجدی در ادامه برنامههای این سفر با کارکنان دادگستری مهریز نیز دیدار و گفتوگو کرد.