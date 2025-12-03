به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در نشست بررسی اجرای طرح‌ احداث نیروگاه‌های هیبریدی خورشیدی با قابلیت ذخیره سازی انرژی که با حضور دکتر افشین اصلیان نماینده معاونت علمی و فناوری‌ ریاست‌جمهوری و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد گفت: با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی با قابلیت ذخیره سازی انرژی در تعدادی از ادارات کرمانشاه به صورت پایلوت اجرایی می‌شود.

نجفی افزود: یکی از اولویت‌های بسیار مهم کشور کاهش ناترازی ها در حوزه انرژی است و در برنامه هفتم پیشرفت برای تولید ۱۲۰۰۰ مگاوات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح کشور برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: در سطح استان هم طرح های متعددی در این حوزه در حال اجرا و یا در دست اقدام است.

معاون عمرانی استاندار در ادامه اظهار داشت: طرح عظیم راه‌اندازی نیروگاه‌های هیبریدی خورشیدی با قابلیت ذخیره سازی انرژی در ادارات دولتی با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سطح کشور در حال انجام است.

وی گفت: این نیروگاه‌های خورشیدی در صورت قطع برق شبکه، می توانند با انرژی ذخیره شده، بخشی از مورد مورد نیاز ادارات را تأمین کنند و روند خدمات رسانی به مردم شریف مختل نشود.

نجفی افزود: طبق توافق به عمل آمده در گام اول ۴ مجموعه اداری واجد شرایط را به معاونت علمی معرفی می‌شود و درنیروگاه‌های کوچک مقیاس به صورت پایلوت در آن ها اجرایی می شود‌.

وی گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی معاونت علمی پس از طراحی و اجرای نمونه‌های اولیه، در گام بعدی اجرای این طرح به صورت گسترده در دیگر ادارات اجرایی می شود‌.

معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد: این پروژه یک پروژه عظیم ملی است، و دستگاه‌ها با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و توانمند کشور، این برنامه را انجام دهند.