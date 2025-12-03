پخش زنده
امروز: -
گازرسانی به بخش نیروگاهی استان از ابتدای امسال تاکنون هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: تحویل گاز به نیروگاههای خراسان رضوی افزایش داشته و نیروگاهها با مصرف سه میلیارد و ۷۲۲ میلیون مترمکعب، بیشترین سهم گاز مصرفی استان را به خود اختصاص دادهاند.
حسن افتخاری افزود: پس از بخش نیروگاهی، بخش خانگی، تجاری و صنایع جز با مصرف سه میلیارد و ۱۴۴ میلیون متر مکعب در رتبه دوم و صنایع سیمان و حمل و نقل در رتبههای سوم و چهارم قرار دارند.
وی ادامه داد: کاهش مصرف گاز بخش خانگی و تجاری استان امسال نسبت به سال قبل، حدود ۱۳ درصد بوده است که ناشی از اختلاف دما در ماه های مهر و آبان است.
وی با بیان اینکه فاصله این استان با منابع اصلی گاز در جنوب کشور زیاد است، اظهار کرد: این فاصله موجب ایجاد ناترازی در شبکه گاز در فصل زمستان میشود اگرچه بخشی از این چالش با توسعه زیر ساختها و افزایش تولید قابل جبران است، اما موثرترین راه اصلاح الگوی مصرف خانوارها است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: با اقداماتی ساده همانند خاموش کردن بخاری اتاق های بدون استفاده و رعایت دمای ۲۰ درجه در منزل میتوان از محدودیتها جلوگیری و به تداوم تولید در کشور کمک کرد.
افتخاری افزود: خراسان رضوی با حدود سه میلیون مشترک، گسترده ترین شبکههای گاز رسانی کشور را دارد و حدود ۱۰۰ درصد شهرها و بیش از ۹۸ درصد روستاهای واجد شرایط از نعمت گاز برخوردارند. این شرکت همچنین گاز نیروگاههای توس، راشد تربت حیدریه، سبزوار، شریعتی، شمس، فردوسی، مشهد و خیام نیشابور را تامین میکند.