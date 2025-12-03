به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: با توجه به ناتراژی موجود در بحث حامل‌های انرژی خصوصا برق در سطح کشور و طبع آن در سطح استان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اخباری مبنی بر نگهداری تعدادی دستگاه ماینر در یک واحد کارگاهی در شهر بیرجند دریافت که رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ دهقان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام تحقیقات تخصصی و پلیسی، و همچنین با همکاری شرکت توزیع برق استان محل نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را شناسایی کردند که پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت حقوق شهروندی این محل را بازرسی کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی افزود: مأموران در بازرسی از محل شناسایی شده، تعداد ۸ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال کشف کردند که در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ دهقان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز ۲۸۰ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در سطح استان کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه مبارزه با جرائم اقتصادی به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد؛ از شهروندان خواست: برای مشارکت در این امر هر گونه اخبار و اطلاعات را از طریق سامانه خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی انجام شود.