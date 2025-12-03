نخستین همایش ملی نگهداری ابنیه و تاسیسات شهری در شیراز با تمرکز بر اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، شهردار شیراز گفت در این رویدادملی دو روزه که با حضور کارشناسان متخصص، مدیران شهری و کارشناس از سراسر کشور آغاز شد بر اجرای الزامات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تمرکز دارد

محمد حسن اسدی افزود: مبحث ۲۲ قانوم ملی مقررات ساختمان، الزامی برای ایمنی، بهداشت و نگهداری مداوم ساختمان‌هاست.

وی گفت: این کنگره با هدف پر کردن خلأ قانونی در حفظ زیرساخت‌های شهری، پنل‌های تخصصی در مورد تعیین مسئول نگهداری، بازرسی‌های دوره‌ای ساختمان‌ها را بررسی می‌کند.

شهردار شیراز افزود: رونمایی از ویرایش جدید مبحث ۲۲، یکی از نقاط برجسته این همایش است که مالکان و ساکنان را موظف می‌کند با بازرسان صلاحیت‌دار و بازرسی سالانه تاسیسات قرارداد امضا کنند.

اسدی شهردار شیراز افزود: اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، نه تنها الزامی قانونی، بلکه ضرورتی برای حفظ جان شهروندان و صیانت از سرمایه‌های عمومی است.