سرپرست سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی از اجرای عملیات بارورسازی در چهار منطقه کشور و برنامهریزی برای تقویت زیرساختهای پژوهشی و آزمایشگاهی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی جوادیانزاده، رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی، در نشست تخصصی «آب یا سراب» در حاشیه نمایشگاه بینالمللی صنعت آب با تأکید بر اینکه علم امروز امکان جابهجایی یا خلق سامانههای بارشی را تأیید نمیکند، گفت: آنچه ما انجام میدهیم، تشدید بارش در سامانههای مساعد بارشی است؛ نه ایجاد یک سامانه مستقل.
وی پیچیدگی اصلی بارورسازی ابرها را تفکیک اثر عملیات از پدیده طبیعی عنوان کرد و افزود: تمام گفتمان علمی دنیا روی همین موضوع است و روشهای ارزیابی مختلفی در مراجع معتبر جهانی ثبت شده است. در ایران نیز برای جلوگیری از تعارض منافع، ارزیابیها توسط مراکز علمی ثالث و بینالمللی انجام میشود.
جوادیانزاده تاریخچه بارورسازی ابرها در کشور را از سال ۱۳۷۶ و انتقال فناوری از یک مؤسسه روسی دانست و گفت: از آن زمان تاکنون دو فروند هواپیما تجهیز شده و پروژههای متعدد اجرا شده است.
وی همچنین به پروژه امکانسنجی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ اشاره کرد که در ۲۴ جلد گزارش تدوین و بهترین مناطق عملیاتی کشور برای اجرای بارورسازی مشخص شده است.
جوادیانزاده با اشاره به اینکه براساس بیانیه ۲۰۲۴ سازمان جهانی هواشناسی، عملیات بارورسازی باید روی ارتفاعات انجام شود، گفت: در این مناطق هم ریسک کمتر است و هم اثرگذاری بیشتر؛ ضمن اینکه از آلایندههای شهری که میتواند مانع بارش شود، دور هستیم.
رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی با بیان اینکه کشور هنوز در حوزه آزمایشگاهها و زیرساختهای پژوهشی از استانداردهای جهانی عقبتر است، افزود: نقشه راه آینده ما تقویت همین زیرساختهاست و این موضوع هماکنون با همکاری سازمان هواشناسی در حال پیگیری است.
جوادیانزاده از اجرای عملیات بارورسازی در چهار منطقه کشور خبر داد و گفت: اکنون در شمالشرق (استانهای خراسان)، شمالغرب (حوضه آبریز دریاچه ارومیه)، غرب (زایندهرود و کوهرنگ) و تهران عملیات در حال انجام است. همچنین در استانهای مرکزی و بوشهر نیز بارورسازی با پهپاد در حال اجراست.
در ادامه عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در نشست تخصصی «آب یا سراب» در بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب با هشدار نسبت به گسترش روایتهای غیرعلمی در جامعه، تأکید کرد که طی ماههای اخیر گزارههای عجیب و فاقد پشتوانه علمی درباره تغییرات آبوهوایی و پدیدههایی مانند بارورسازی ابرها در فضای عمومی افزایش یافته است.