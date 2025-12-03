پخش زنده
امروز: -
براساس اعلام اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان؛ آئین ملی و سراسری تجلیل از مادران و همسران شهدا در اهواز برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، به مناسبت سالروز وفات حضرتام البنین (س)، آئین ملی و سراسری تجلیل از مادران و همسران شهدا در اهواز برگزار میشود.
این مراسم امشب، بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت علی این مهزیار اهوازی باحضور جمعی از مسئولان، خانواده شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
حضور در مراسم تجلیل از مادران و همسران شهدا برای عموم آزاد است.