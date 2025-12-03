

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر ستاد اقامه نماز خراسان رضوی در این همایش گفت: اگر مسئولان حوزه نماز و تربیت نسل نو در جامعه، هوشمندانه عمل نکنند، در برابر این جامعیت مدرنی که در دنیا سیطره پیدا کرده، بازنده خواهند بود و با این هجمه فقط می‌توان با سلاح توانمندی و هوشمندی، مقابله کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سبحانی نیا افزود: باید بدانیم ذائقه نسل امروز چیست، چون ما نمی‌توانیم هر محتوایی را با میل و سلیقه خود به این نسل ارائه دهیم و شما بانوان با وظایف فرهنگی، تربیتی و آموزشی، می‌توانید با همفکری و هم اندیشی راه بهتری پیدا کنید چرا که دنیا در حال تغییر و تحول است و این اقدام، امری ضروری است.

او ادامه داد: ما باید ذائقه نسل نو را حتی قبل از بلوغ و نه بعد از آن، بشناسیم، چرا که امروزه کودکان چند ساله هم می‌توانند با هوش مصنوعی و فضای مجازی کار کنند و این به روز بودن برای مادران ضروری است و ما باید ذائقه نسل نو را در دامن مادر هم درک کنیم.

مدیر ستاد اقامه نماز خراسان رضوی با تاکید بر اینکه باید جوری عمل کرد تا جوانان علاقمند به ارزش‌های دینی شوند، گفت: برخلاف آنکه فکر می‌کنیم عرب جاهلیت زمان پیامبر اکرم (ص) بیسواد بودند، آنها در سیاست بسیار هوشمندانه عمل می‌کردند که می‌توانستند در مقابل افرادی همچون پیامبر، از قبول رسالت شانه خالی کنند، حکومت کنند و مردم را در اختیار داشته باشند.

در ادامه، حجت الاسلام کاظمی، استاد مرکز تخصصی نماز، راه‌ها و اقدامات موثر درخصوص دعوت نسل نو به نماز را ارائه کرد.

در ابتدای این مراسم مدیر کل امور بانوان استانداری گزارشی از اقدامات در حوزه توسعه ترویج فرهنگ اقامه نماز ارائه کرد.

در پایان هم از دو پوستر آموزش و پرورش با عنوان «یک نماز مادر دختری» و «نماز با اولیا» رونمایی شد.