مسئول ساماندهی و پیگیری امور عشایر دشت آزادگان از توزیع مخزن پلی اتیلن و صفحات خورشیدی میان عشایر منطقه بهینه حاج کریم این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بندری گفت: در راستای مبارزه با خشکسالی و تأمین آب عشایر، ۵ مخرن پلی اتیلن آب میان عشایر منطقه بهینه حاج کریم شهرستان دشت آزادگان توزیع شد.

وی افزود: همچنین در جهت روشنایی چادر‌های عشایری این منطقه نیز یک دستگاه صفحه خورشیدی بین عشایر این شهرستان توزیع شده است.

بندری اضافه کرد: توزیع مخزن آب وپنل خورشیدی در مراحل مختلف میان عشایر این شهرستان توزیع و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است در این منطقه عشایری ۱۵ خانوار عشایری زندگی و امرار معاش می‌کنند.