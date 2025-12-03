پخش زنده
در نشستی تخصصی با حضور معماران برجسته و صاحبان ایده، روند بازآفرینی و بهسازی «ترمینال یک» شهر فرودگاهی امام خمینی بررسی شد؛ طرحی که آغاز آن به سال ۹۵ بازمیگردد اما به علت محدودیتهای مالی تاکنون متوقف مانده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرپرست شهر فرودگاهی امام با اشاره به آغاز مرحله اجرایی این طرح اعلام کرد: «بخشی از بازآفرینی ترمینال یک پیش از تعطیلات نوروزی عملیاتی میشود تا مسافران تغییرات اولیه را در تجربه سفر خود احساس کنند.
در این بازطراحی، هم توجه به نیازهای انسانی مسافران اهمیت دارد و هم ایجاد مدل اقتصادی جدید برای درآمد پایدار فرودگاه.کاشف آذر با بیان اینکه ضعف المانها و طراحی داخلی فعلی نیازمند اصلاح جدی است، افزود: وزیر راه و شهرسازی بر معماری انسانمحور و فضای داخلی باکیفیت تأکید ویژه دارد؛ فضایی که حال خوب مردم را در سفرهای هوایی تقویت کند.
در این نشست، معماران و چهرههای سرشناس طراحی به بیان دیدگاه های خود پرداختند و معتقد بودند ، فرودگاه ها ویترین نخست هویت هر کشورند و فرودگاه امام بهعنوان دروازه اصلی ورود گردشگران خارجی، باید تصویری شایسته از معماری و شخصیت فرهنگی ایران ارائه دهد.