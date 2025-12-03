به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مهاباد در بازدید از گورستان تاریخی دوره اشکانی در مهاباد گفت: بارش‌های اخیر گورستان تاریخی دوره اشکانی را در یکی از مناطق این شهرستان نمایان کرد.

واحد جولایی افزود: به‌نظر می‌رسد بارش‌های اخیر موجب آشکارشدن بخشی از این گورستان شده و همین مسئله توجه حفاران غیرمجاز را جلب کرده بود.

جولایی، با بیان اینکه برخی افراد متخلف اقدام به حفاری در این محوطه کرده‌اند، تصریح کرد: این گورستان که در اطراف روستای داغه قرار دارد، پیش‌تر شناسایی نشده و در فهرست آثار ملی ثبت نبود، به همین دلیل تحت پوشش گشت‌های دوره‌ای یگان حفاظت قرار نداشت.

وی گفت: پس از اطلاع از وقوع حفاری‌های غیرمجاز، یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان با حضور در محل، بررسی‌های میدانی را انجام و ضمن مستندسازی، گودال‌های ایجاد شده توسط سودجویان به‌صورت اصولی پوشانده شد.

جولایی، با اشاره به مشخصات این محوطه افزود: گور با شیوه تدفین منحصر‌به‌فرد در این گورستان شناسایی شد که برای نخستین بار در مهاباد مشاهده می‌شود، این نوع گورستان پیش‌تر تنها در منطقه سردشت دیده شده است و مربوط به دوران پیش از اسلام است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مهاباد اضافه کرد: فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان‌غربی، به همراه معاونت میراث فرهنگی، کارشناسان، نیرو‌های یگان شهرستان، بخشداری، دهیاری، شورای روستا و جمعی از جامعه محلی از محل حفاری‌های غیرمجاز بازدید کردند.

جولایی ابراز امیدواری کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعتبار لازم برای ساماندهی و حفاظت نهایی این محوطه تأمین و اقدامات بعدی آغاز شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مهاباد، از اهالی روستا‌های شهرستان خواست در صورت مشاهده حفاری‌های غیرمجاز، با شماره ۰۴۴۴۲۲۳۳۴۹۰ یگان حفاظت میراث فرهنگی مهاباد تماس بگیرند.