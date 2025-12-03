تجلیل از پژوهشگران برتر استان قزوین
در مراسمی از ۸۸ پژوهشگر برتر استان در دانشگاه بینالمللی امام خمینی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمد نوذری استاندار با تأکید بر نقش کلیدی پژوهش در توسعه جامعه، گفت: پژوهش صرفاً یک نگاه دانشگاهی نیست، بلکه حرکت علمی دانشگاهها باید در خدمت حل مسائل و چالشهای استان قرار گیرد.
وی از پژوهشگران خواست با تمرکز بر موضوعاتی، چون بحران آب در کشاورزی، فرونشست زمین، و توسعه صنعت گردشگری، راهکارهای علمی و عملی ارائه دهند.
رحمانی، مدیرکل مدیریت و برنامهریزی استان هم با اشاره به اهمیت پژوهش در عبور از بحرانهای ناشی از ناترازیها، بر لزوم توجه به شاخصهای توسعه پایدار در پژوهشها تأکید کرد.
وی خواستار ورود جدیتر پژوهشگران به حوزههای زیرساختی استان شد.
حمید طاهری، رئیس دانشگاه بینالمللی امام خمینی هم با بیان اینکه پژوهش و پژوهشگر جایگاه ویژهای در توسعه علم و فناوری دارند، گفت: سال سرمایهگذاری برای تولید باید بر پژوهش تکیه کند تا جایگاه نظام در عرصه تولید ارتقا یابد.
وی افزود: تولیدی که بر پایه پژوهش باشد، مورد استقبال تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.