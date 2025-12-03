دادستان انتظامی قضات در سفر به بافق: مشکلات کلیدی شهرستان بررسی و برای رسیدگی فوری به تهران منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد، حجت‌الاسلام جعفر قدیانی دادستان انتظامی قضات و نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه، در سفر به شهرستان بافق ضمن ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه، از مراکز مختلف قضایی بازدید و مهم‌ترین مطالبات مردمی در حوزه آب، معادن و زیرساخت‌های اداری را بررسی کرد.

حجت‌الاسلام قدیانی در این سفر با اشاره به ضرورت رسیدگی فوری به چالش‌های شهرستان، بر انتقال دقیق موضوعات به مدیران دستگاه قضایی در مرکز و پیگیری جدی برای رفع نگرانی‌های مردم تاکید کرد.

وی در بازدید از اداره ثبت اسناد و املاک بافق، مرکز پزشکی قانونی و ساختمان قدیم دادگستری – که در حال بازسازی است – مشکلات موجود را ارزیابی و دستور پیگیری برخی موارد را صادر کرد.

در ادامه این سفر، نماینده رئیس قوه قضائیه در نشست‌های جداگانه با اعضای شورای اسلامی شهر، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری بافق، نمایندگان کشاورزان و همچنین کارخانه کاشی بافق، به بررسی مهم‌ترین مطالبه‌های مردم پرداخت.

از جمله این مسائل تثبیت خوراک شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران – بافق، تعیین‌تکلیف آنومالی‌های معدنی، مشکل خاموشی چاه‌های کشاورزی و مدیریت منابع آب به‌ویژه در محدوده معدن D۱۹ بود.

حجت‌الاسلام قدیانی همچنین با حضور در منزل خانواده شهید حسین عسکری باقرآبادی، ضمن گرامیداشت یاد و نام این شهید، از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد.

نماینده رئیس قوه قضائیه در پایان سفر خود تأکید کرد: رسیدگی به خواسته‌های مردم بافق و حل مشکلات قضایی و اداری این شهرستان از اولویت‌های جدی قوه قضائیه است و نتایج بررسی‌ها به‌طور دقیق به مسئولان مربوط اعلام و پیگیری خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در چهل و هفتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز چهارشنبه ۱۲ آذر در سفری غیررسمی به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان یزد شد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در سفر به استان یزد، نشست‌هایی در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان خواهند داشت. نشست با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به یزد، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

همچنین در این سفر، معاونان و روسای ارشد قوه قضائیه در سفر به شهرستان‌های استان یزد، از نزدیک و به صورت حضوری، مسایل و مشکلات قضایی استان یزد را پیگیری خواهند کرد.