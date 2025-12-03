به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم رشت امروز به همراه تعدادی از همکاران این فرماندهی در رشت با حضور در تحریریه خبر صدا و سیمای گیلان به خبری‌ها خدا قوت گفت.

ناخدا یکم صابر مسیح پور در این دیدار با اشاره به نقش رسانه در جهاد تببین گفت: رسانه می‌تواند در انعکاس عملکرد نیروی دریایی و توانمندی‌های ارتش نقش اثرگذاری ایفا کند.

وی از تقویت اقتصاد دریا محور با هدف توسعه متوازن در کشور خبرداد و افزود: دسترسی به آبراه‌های بین المللی و توانمندی‌های تجهیزاتی مناسب به نیروی دریایی امکان تقویت حوزه اقتصاد دریا محور را می‌دهد.

مدیر کل صدا و سیمای گیلان هم با قدردانی از زحمات نیروی دریایی در ایجاد امنیت مرز‌های آبی گفت: عملکرد شجاعانه نیروی دریایی بر کسی پوشیده نیست و رسانه استانی آماده پشتیبانی رسانه‌ای در حوزه عملکرد نیروی دریایی است.

تقی ربانی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران همیشه پای کار کشوربوده و شبانه روز در عزتمندی نام و خاک ایران پایدار و جاودان است و انعکاس این تلاش‌ها به مردم از طریق رسانه ضروری است.



مهدی محمودی معاون خبر صدا و سیمای گیلان هم با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش شبانه روز در محافظت از مرز‌های آبی کشورمان آماده است؛ از آمادگی مجموعه خبر گیلان برای پوشش رسانه‌ای زحمات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این استان خبرداد.