اختتامیه چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه ارتش در شیراز با معرفی ۷۸ برگزیده در رشتههای مختلف به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر قرآن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مراسم اختتامیه چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: این مسابقات به میزبانی فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش در شیراز در مدت سه روز برگزار شد و امروز با معرفی برگزیدگان به پایان رسید.
سرهنگ محمدرضا کشتگر گفت: مسابقات قرآن کریم در رشتههای حفظ در مقاطع یک جزء، سه، پنج، ده، پانزده، بیست، بیستوپنج و حفظ کل، قرائت تحقیق و ترتیل، اذان و مفاهیم قرآن در دو سطح دیپلم و پایینتر و فوقدیپلم و بالاتر طراحی شد..
او افزود: شرکتکنندگان این دوره از میان کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش از سراسر کشور حضور داشتند.
همچنین برای داوری مسابقات، دو گروه داور شامل داوران بینالمللی، کشوری و برگزیدگان نیروهای مسلح انتخاب شدند تا سطح علمی و تخصصی رقابتها ارتقا یابد.
سرهنگ کشتگر ادامه داد: در مرحله منطقهای بیش از ۱۱۰۰ نفر شرکت کردند که ۳۰۰ نفر به مرحله سراسری راه یافتند و در پایان، ۷۸ نفر موفق به کسب رتبههای برتر شدند.
او اعلام کرد: مرحله بعدی مسابقات از دهم تا دوازدهم دی به میزبانی نیروی دریایی ارتش برگزار خواهد شد و منتخبین این دوره در بهمن با سایر کارکنان نیروهای مسلح رقابت خواهند کرد.