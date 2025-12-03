پخش زنده
مدیر شبکه بهداشت و درمان شوش گفت: یک دستگاه پیشرفته آنالیزور هماتولوژی تمام اتوماتیک توسط یکی از خیرین سلامت به بیمارستان نظام مافی این شهرستان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مالک سعد اظهار کرد: در اقدامی خیرخواهانه، یک دستگاه پیشرفته آنالیزور هماتولوژی تمام اتوماتیک به ارزش ۱۲ میلیارد ریال، از سوی حاج علی عبداللهی و به نیت مرحومه عبداللهی به بیمارستان نظام مافی شوش اهدا شد.
وی با قدردانی از این اقدام، افزود: ورود این دستگاه، دقت تشخیص بیماریهای خونی را افزایش داده و موجب ارتقای خدمات آزمایشگاهی بیمارستان خواهد شد.
دکتر سعد با قدردانی از تلاشهای دفتر خیرین سلامت بیمارستان نظام مافی شوش، ادامه داد: همکاری خیرین نقطه اتکای توسعه سلامت در شهرستان محسوب میشود.