پخش زنده
امروز: -
تصادف زنجیرهای محور تربتجام به فریمان ۱۳ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی تربتجام گفت: این حادثه در ساعت ۱۸ شامگاه سه شنبه ۱۱ آذر، بین شش خودرو در محور تربتجام به فریمان، نرسیده به سهراهی روستای خیرآباد رخ داده بود.
علی لطفی افزود: در پی گزارش مردمی مبنی بر وقوع این تصادف زنجیرهای به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ تربت جام، بلافاصله آمبولانسهایی از نصرآباد، کاریزنو، تربت جام و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: با رسیدن آمبولانسها، ۱۳ مصدوم حادثه بعد از دریافت اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان سجادیه تربت جام منتقل شدند.
او با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی، بر ضرورت رعایت اصول ایمنی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.