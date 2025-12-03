به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی تربت‌جام گفت: این حادثه در ساعت ۱۸ شامگاه سه شنبه ۱۱ آذر، بین شش خودرو در محور تربت‌جام به فریمان، نرسیده به سه‌راهی روستای خیرآباد رخ داده بود.

علی لطفی افزود: در پی گزارش مردمی مبنی بر وقوع این تصادف زنجیره‌ای به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ تربت جام، بلافاصله آمبولانس‌هایی از نصرآباد، کاریزنو، تربت جام و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: با رسیدن آمبولانس‌ها، ۱۳ مصدوم حادثه بعد از دریافت اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان سجادیه تربت جام منتقل شدند.

او با قدردانی از تلاش نیرو‌های عملیاتی، بر ضرورت رعایت اصول ایمنی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.