به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش تفنگ، فاطمه کلانتری عنوان نخست را کسب کرد و خیریه آسیا و طا‌ها فراهانی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

در رشته تپانچه P۱، محمدمهدی حمیدی نخست شد و عظیم عباسی و بهلول محمدی مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند. همچنین در تپانچه P۲، منیره رسولی به مقام اول رسید و زهرا رابط و فضه عباسی در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند.

در رقابت‌های تفنگ R۴ نیز شهره محمودصالحی به عنوان قهرمان معرفی شد و علی‌اکبر حیدری و سیدساجده احمدیان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

این مسابقات با هدف پاسداشت روز جهانی معلولین و ایجاد فرصت برابر برای ورزشکاران توان‌یاب برگزار شد.