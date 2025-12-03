پخش زنده
برترینهای مسابقات پاراتیراندازی استان قم، گرامیداشت روز جهانی معلولان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش تفنگ، فاطمه کلانتری عنوان نخست را کسب کرد و خیریه آسیا و طاها فراهانی در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
در رشته تپانچه P۱، محمدمهدی حمیدی نخست شد و عظیم عباسی و بهلول محمدی مقامهای دوم و سوم را به دست آوردند. همچنین در تپانچه P۲، منیره رسولی به مقام اول رسید و زهرا رابط و فضه عباسی در رتبههای دوم و سوم ایستادند.
در رقابتهای تفنگ R۴ نیز شهره محمودصالحی به عنوان قهرمان معرفی شد و علیاکبر حیدری و سیدساجده احمدیان در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
این مسابقات با هدف پاسداشت روز جهانی معلولین و ایجاد فرصت برابر برای ورزشکاران توانیاب برگزار شد.