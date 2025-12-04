جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از پلمب یک واحد صنفی مسافرخانه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ رضا ولی زاده گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و نظارت بر اصناف، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با هماهنگی قضایی از تعدادی واحد صنفی بازدید کردند که در این بازدید یک مسافرخانه به دلیل تخلفات صنفی پلمب شد.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف صیانت از ارزش‌های اخلاقی و ارتقای امنیت اجتماعی ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.