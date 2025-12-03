به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی سرخه از دستگیری ۶ نفر از اراذل و اوباش نوظهور در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید جلال حسینی گفت: برابر اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر درگیری دسته جمعی در موقعیت پارک ۱۳ آبان سرخه و برهم زدن نظم و امنیت پارک ، ماموران به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور پلیس در محل، مشاهده کردند طرفین درگیری متواری شده‌اند و تحقیقات لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان شروع شد.

سرهنگ حسینی از تشکیل تیم‌های اطلاعاتی محسوس و نامحسوس و هماهنگی قضایی در این رابطه خبر داد و اضافه کرد: تمامی طرفین که ۶ نفر بودند شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرخه تصریح کرد: پرونده در این رابطه تکمیل و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.