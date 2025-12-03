پخش زنده
مدیرکل نظارت راهبردی و مدیریت عملکرد بنیاد مسکن گفت: بهبود عملکرد استانها از اولویتها و تأمین مسکن محرومان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علیاکبر سلطانینژاد در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل اظهار کرد: بهبود عملکرد بنیاد مسکن استان از جمله دغدغههای اصلی در سطح کشور است.
وی با اشاره به راهکارهای لازم برای تقویت «حساب ۱۰۰ امام راحل» افزود: در سطح کشور هشتهزار خانوار داریم که توانایی تأمین مسکن و حتی پرداخت هزینههای آن را ندارند و باید برای این مسئله چارهاندیشی شود.
مدیرکل نظارت راهبردی و مدیریت عملکرد بنیاد مسکن کشور به اجرای طرحهای بهینه با کمترین هزینه و حداقل مشاعات در این زمینه اشاره کرد و گفت: باید برای تأمین منابع، فکری اساسی و اصولی کرد، سهم خیّرین در پروژههای مسکن محرومان بهطور جدی پیگیری و مشخص شود و بنیاد مسکن استان نیز باید بتواند خیّرین و مردم را هدایت کند.
سلطانینژاد در خصوص سامانه راهبردی برنامه بودجه بنیاد مسکن کشور تأکید کرد: همه فعالیتهای بنیاد مسکن باید شفاف و روشن باشد؛ یعنی ثبت عملکرد و مستندسازی به گونهای انجام شود که قابل ارائه باشد. همچنین باید به بودجه بهعنوان یک ابزار خدمتی نگاه کنیم و بودجهنویسی ما مبتنی بر واقعیتها باشد.
وی افزود: بودجه باید قابلیت اجرایی داشته باشد و در تمامی ساختارهای بنیاد مسکن، بهویژه در فعالیتهای عمرانی مسکن شهری، نهضت ملی مسکن و بهطور خاص در حوزه تأمین مسکن محرومان، باید با جدیت، تلاش و دقت کامل عمل کنیم؛ چرا که هدف اصلی از تأسیس بنیاد مسکن، تأمین مسکن برای محرومان است.
سلطانینژاد ادامه داد: این موضوع یکی از دغدغههای اساسی بنیاد مسکن کشور است و حتی افتتاح «حساب ۱۰۰ امام راحل» نیز در همین راستا بوده است. ما باید این خطمشی امام راحل را که طی سالها حفظ کردهایم، تقویت و بهبود بخشیم.
وی در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن باید در تأمین منابع، صدور پروانه رایگان، نظارت رایگان و تأمین نیروی کار پیشقدم باشد. این بنیاد رسالت مهمی دارد که ساخت مسکن ارزانقیمت برای محرومان است.