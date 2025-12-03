پخش زنده
مجموعه پادکست نجوم «کُجا مُجا» ویژه کودکان و نوجوانان در کانون پرورش فکری رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «کُجا مُجا» عنوان نخستین پادکست علمی -پژوهشی در حوزه نجوم و کیهانشناسی ویژه کودکان و نوجوانان است که با همکاری مرکز تجربیات هنری و ایدههای نوع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام شده است.
این پادکست به صورت یک مجموعه دنبالهدار ۱۳ بخشی است که ویژگیهای منحصربهفرد آن همکاری گروهی از مروجین علم در حوزه نجوم دیرینه شناسی و زمین شناسی با همگرایی فکری و نظری این اثر را گرداوری کردهاند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مراسم رونمایی این پادکست گفت: هدف اصلی این پادکست ایجاد عدالت آموزشی است تا تمامی بچههای ایرانی در سراسر کشور و جهان بتوانند از یک محتوای آموزشی استاندارد با اساتید برجسته در واقع بهرهمند شوند.
حامد علامتی افزود: هدف دیگرش این مجموعه صوتی که ما به عنوان اولیای تربیتی در کانون پرورش فکری همیشه بر خود واجب میدانیم، این است که لایههای پنهان فضای مجازی را مورد بررسی قرار بدهیم و آن را در یک بستر امن و ایمن در اختیار بچهها قرار دهیم.
وی گفت: محتوای مجموعه که شامل یک سفر است که از زمین شروع میشود به منظومه شمسی میرود و به کیهان شناسی و دیرینه شناسی میپردازد.
علامتی افزود: در این مجموعه سعی شده تا نقاطی را که فکر میکنیم برای بچهها همیشه جذاب بوده را در قالب یک روایت داستانی، یک نمایش صوتی به تصویر بکشیم و بچهها میتوانند با ذهن خلاقشان تصویرسازی کنند.
علاقه مندان میتوانند مجموعه پادکست نجوم «کُجا مُجا» را از سایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صورت رایگان دریافت و استفاده کنند.
قسمتهای بعدی این مجموعه قرار است در ماههای آینده منتشر شود.