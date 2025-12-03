به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: مساحت هر قطعه زمین واگذاری به متقاضیان در شهر گهرو ۱۵۵ متر مربع است که این طرح برای حمایت از جمعیت و جوانی جمعیت اجرا شده است.

سالار امیدی گفت: این طرح در دیگر نقاط شهرستان کیار هم اجرایی خواهد شد.

وی از واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط در کل استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: ثبت نام از متقاضیان طرح جوانی جمعیت همچنان ادامه دارد و فرزندان و خانواده‌های دارای ۴ فرزند به بالا واجد این شرایط هستند.