عملیات لولهگذاری نهر آغاج ایچی دورباش شهرستان تکاب با هدف بهبود آبرسانی کشاورزی و افزایش بهرهوری منابع آب در منطقه توسط گروه جهادی شهید فکری انجام شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عملیات لولهگذاری نهر آغاج ایچی دورباش شهرستان تکاب با هدف بهبود آبرسانی کشاورزی و افزایش بهرهوری منابع آب در منطقه توسط گروه جهادی شهید فکری به همت بسیجیان گروه جهادی شهید فکری شهدای دورباش انجام شد.
این پروژه که در راستای حمایت از کشاورزان و بهبود زیرساختهای آبی منطقه اجرا شد، شامل ۳ کیلومتر لولهگذاری جهت انتقال بهینه آب و افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی است.
این اقدام جهادی نقش مهمی در کاهش هدر رفت آب، تسهیل آبیاری و کمک به رونق تولیدات کشاورزی روستا خواهد داشت.