به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با اشاره به دریافت خبری مبنی بر فروش سکه های تقلبی توسط زنی در لنگرود گفت: بررسی موضوع با هدف دستگيری اين فرد به صورت ويژه در دستور كار پليس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پليس آگاهی پس از اقدامات تخصصی و استفاده از شگردهای پليسی اين خانم را پس از هماهنگی با مرجع قضائی ، در يک عمليات غافلگيرانه دستگير کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با بیان اینکه از متهم تعداد ۱۲ قطعه سکه طلای تقلبی کشف شد گفت: برای این فرد پرونده تشکيل و تحويل مرجع قضايی شد.