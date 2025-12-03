مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: شهرستان بندرانزلی با ۲۲ میلیمتر بارندگی از شب گذشته تاکنون، بیشترین میزان بارش‌ها را در این مدت به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: پس از یک ماه پایداری هوای گیلان و نباریدن باران در پُرباران‌ترین استان کشور، بارش باران از شب گذشته در گیلان آغاز شد و بیشترین بارش باران از بندرانزلی ۲۲ میلیمتر، کیاشهر ۱۷ میلیمتر و لاهیجان ۱۳ میلیمتر گزارش شد.

وی از صدور هشدار سطح نارنجی از بعدازظهر امروز تا صبح فردا خبر داد و افزود: تشدید بارش باران، بالاآمدن آب رودخانه‌ها و احتمال وقوع سیلاب، وزش باد، کاهش ۴ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا و مه آلودگی، احتمال بارش تگرگ و بارش برف در ارتفاعات بالادست برای گیلان در این مدت پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته لنگرود با ۱۹ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، اسب وونی تالش با ۲ درجه دما گزارش شده است، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۰ درصد است.

محمد دادرس از مواج بودن دریای خزر و شرایط نامساعد آن برای فعالیت‌های دریانوردی و صید از امروز تا اواخر وقت فردا خبر داد و افزود: با کاهش ناپایداری هوای گیلان و خروج تدریجی سامانه بارشی از اواخر وقت فردا پنجشنبه، شرایط جوی استان از جمعه تا ظهر یکشنبه پایدار همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی شده است.