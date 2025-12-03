به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ نشست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور رییس، هیات رییسه و اعضای کمیسیون با دستورکار ادامه رســیدگی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بازنگری، عناوین و وظایف کمیسـیون‌های مجلس برگزار شد.

در این جلسه، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش مبسوطی در مورد بازنگری، عناوین و وظایف کمیسـیون‌های مجلس ارائه کردند و اعضای کمیسیون نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این گزارش بیان کردند.

در پایان نشست، بعد از استماع نظرات و پیشنهادات نمایندگان عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، برخی موارد به تصویب و برخی دیگر به تصویب نرسید که در نهایت با تشکیل کمیسیون هوش مصنوعی، ارتباطات و فضای مجازی موافقت شد.